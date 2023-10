LG Channels 3.0 : la révolution du streaming par LG

LG Electronics (LG) présente LG Channels 3.0, la dernière version de son service de streaming exclusif et gratuit. Grâce à une nouvelle interface utilisateur avec une navigation améliorée, des placements plus attrayants pour la découverte de contenu et un guide des chaînes amélioré, les utilisateurs pourront facilement découvrir le contenu qui les intéresse. LG Channels 3.0 est déjà déployé en Corée du Sud et arrivera sur d’autres marchés, y compris les États-Unis, à partir de ce mois d’octobre.

LG Channels s’est toujours classée parmi les cinq applications les plus consultées sur les Smart TV de LG dans toutes les régions où le service est proposé, attirant un nombre croissant de téléspectateurs grâce à son offre de qualité en matière d’actualités, de sports, de films, de séries télévisées et d’exclusivités. Avec sa gamme de programmes soigneusement sélectionnés, LG Channels est maintenant prêt à fournir une convivialité améliorée qui permet aux utilisateurs de rechercher, de découvrir et d’apprécier leur contenu favori.

Reflétant les principaux modes de consommation de contenu des utilisateurs de LG Channels, la nouvelle interface utilisateur est organisée en trois pages – Home, Live et On Demand – qui permettent de profiter plus facilement des différents services offerts sur la plateforme de contenu gratuit de LG.

La page d’accueil comporte un grand carrousel rotatif très visible en haut de l’écran qui permet d’accéder facilement aux chaînes vedettes, aux collections sélectionnées et au contenu premium à la demande. À partir de la page Live, ils peuvent désormais visionner des chaînes diffusées en direct directement depuis l’application LG Channels. En outre, le nouveau guide des chaînes ne couvre que la moitié de l’écran, ce qui permet aux utilisateurs de voir ce qui est diffusé et de choisir ce qu’ils vont regarder ensuite tout en continuant à regarder ce qu’ils ont choisi.

L’onglet « À la demande » permet aux utilisateurs de sélectionner leurs types de contenus préférés, notamment des films et des émissions de télévision, et de recevoir des recommandations de la catégorie « Popular Now », ce qui garantit une expérience de « binge-watching » fluide.

Déjà disponible dans 272 pays, LG accélère la croissance de son service de contenu en pénétrant de nouveaux territoires et en complétant sa gamme de contenus déjà impressionnante.