Séisme d’Al Haouz : le président de la BEI « extrêmement impressionné » par la résilience du Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la Banque européenne d’investissement (BEI), Werner Hoyer, s’est dit « très ému » et « extrêmement impressionné » par la résilience du Maroc suite au séisme ayant frappé plusieurs régions du Royaume.

« Nous avons tous été très émus et extrêmement impressionnés par la résilience du Maroc au lendemain de ce terrible tremblement de terre », a-t-il déclaré à la MAP à l’occasion de sa participation aux Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

« La tenue à Marrakech des Assemblées annuelles est pour nous l’occasion de montrer notre solidarité avec ce pays dynamique – et de renforcer notre partenariat », a souligné M. Hoyer, notant qu’en coordination avec la délégation de l’Union européenne au Maroc, la BEI est prête à mobiliser son expertise et ses ressources pour « soutenir les priorités identifiées par les autorités marocaines suite au séisme ».

Le président de la BEI a tenu à rappeler que le partenariat avec le Maroc « est basé sur la confiance et c’est pourquoi nous avons pu réaliser des projets importants avec des investissements de plus de 9,5 milliards d’euros, que ce soit pour appuyer l’ambitieuse transition verte du pays où des projets de soutien à la santé et à l’éducation ».