Marrakech: victime d’une arnaque, un père de famille lance un SOS (VIDEO)

Un père de famille, originaire de la commune d’Aghmat, province de Marrakech, a indiqué avoir été victime d’une arnaque, ce qui a transformé sa vie en enfer.

Dans une déclaration à Le Site info, l’homme a confié qu’il avait acquis, en compagnie d’un ami, un terrain agricole où il a installé un puits et planté des oliviers. Quelques semaines plus tard, son associé s’est emparé du terrain et a chassé sa famille. «Mes enfants et moi vivons désormais dans la rue», a-t-il déploré.

Et d’ajouter que son associé continue de le menacer de mort. «J’ai peur pour ma vie et pour l’avenir de ma famille», a-t-il souligné, appelant les responsables à intervenir afin de lui rendre justice.

H.M.