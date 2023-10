Punaises de lit: le ministère de la Santé rassure les Marocains

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a annoncé, mercredi, qu’aucune propagation exceptionnelle des punaises de lit n’a été enregistrée sur le territoire national jusqu’à présent.

Dans un communiqué, le ministère affirme avoir pris toutes les mesures appropriées pour limiter le risque d’introduction et de propagation de cet insecte sur le territoire national, en coordination avec l’ensemble des intervenants. En plus du renforcement de la surveillance sanitaire aux frontières et du suivi de la situation sanitaire et environnementale dans les zones concernées par la propagation des punaises de lit, le ministère a mis à la disposition des citoyens une série de recommandations et de conseils relatifs aux voyages internationaux, accessibles via le site officiel du ministère et ses comptes sur les réseaux sociaux, souligne le communiqué, ajoutant que le système de surveillance basé sur les événements a été activé pour la détection précoce de tout incident sanitaire inhabituel.

Par conséquent, le ministère appelle les citoyens à ne pas se laisser influencer par les rumeurs qui se propagent en de telles circonstances d’alerte sanitaire et à ne pas exagérer l’évaluation des risques sanitaires liés à l’introduction de ces insectes sur le territoire national.

Tout en rassurant les citoyens, le ministère les exhorte à éviter l’achat de matelas, de meubles ou de vêtements d’occasion provenant de pays où a été constatée une grande propagation des punaises de lit. Le ministère de la Santé continuera à communiquer avec l’opinion publique et à l’informer de toutes les nouveautés liées à cette situation, conclut le communiqué.

S.L