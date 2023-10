Casablanca se mobilise contre les punaises de lit

La commune de Casablanca s’apprête à lancer une vaste campagne de stérilisation afin d’éliminer les insectes et prévenir une infestation aux punaises de lit.

Dans une déclaration à Le Site info, Moulay Ahmed Afilal, le maire adjoint, a indiqué que la société de développement locale entamera l’opération à partir de la semaine prochaine. Ces campagnes de propreté sont menées chaque mois afin de lutter contre les moustiques, les mouches, les rats et les cafards, a-t-il affirmé.

«Cette initiative proactive permettra également de prévenir l’apparition des punaises de lit même si aucune propagation exceptionnelle n’a été enregistrée sur le territoire national jusqu’à présent», a assuré Afilal.

Dans un communiqué, rappelons-le, le ministère de la Santé affirme avoir pris toutes les mesures appropriées pour limiter le risque d’introduction et de propagation de cet insecte sur le territoire national, en coordination avec l’ensemble des intervenants.

En plus du renforcement de la surveillance sanitaire aux frontières et du suivi de la situation sanitaire et environnementale dans les zones concernées par la propagation des punaises de lit, le ministère a mis à la disposition des citoyens une série de recommandations et de conseils relatifs aux voyages internationaux, accessibles via le site officiel du ministère et ses comptes sur les réseaux sociaux, souligne le communiqué, ajoutant que le système de surveillance basé sur les événements a été activé pour la détection précoce de tout incident sanitaire inhabituel.

H.M.