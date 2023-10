Meurtre d’Anouar: les dernières nouvelles du procès (VIDEO)

En novembre 2022, Anouar, un jeune étudiant de 20 ans, avait été trouvé sans vie dans son appartement au quartier Masnana, à Tanger. Mardi, une nouvelle audience du procès au eu lieu à la Cour d’appel, a indiqué le père de la victime à Le Site info, précisant que l’un des suspects y a assisté.

«Le juge nous a annoncé qu’un avis de recherche contre un autre suspect sera lancé. Nous avons confiance en la justice marocaine et sommes certains que la vérité finira par éclater. Toutefois, de nombreuses erreurs ont été commises pendant l’enquête après que le crime a été découvert», a-t-il déploré.

Rappelons que le corps de la victime portait plusieurs coups de couteau qui lui auraient été assénés à l’aide d’un objet contondant au niveau des membres supérieurs.

Les recherches et investigations minutieuses menées sur le terrain par les équipes de la Sûreté ont permis l’interpellation de la principale mise en cause, une mineure de 17 ans, soupçonnée d’avoir commis ces actes criminels. Ces recherches ont également permis d’interpeller un membre de la famille de la prévenue, pour son implication présumée dans la non-dénonciation du crime et la destruction de l’arme du crime ainsi que de certains objets issus d’activités criminelles.

