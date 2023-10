Punaises de lit: les autorités marocaines sur le qui-vive

Les autorités portuaires de Tanger Med ont détecté, lundi 2 octobre, la présence de punaises de lit à bord d’un bateau français; en provenance de Marseille.

Aussi, après cette découverte, l’administration du port de Tanger Med a-t-elle immédiatement mis en œuvre un protocole de vigilance sanitaire et environnementale aussi urgent que strict; afin d’éviter toute introduction et toute contamination de ces insectes nuisibles au Maroc.

Et il a été ainsi procédé à une opération méticuleuse et complète de stérilisation et de nettoyage du bateau en question et de sa cargaison. Et ce, avant que l’on ne permette aux passagers et à leurs véhicules d’en débarquer et de fouler le sol marocain.

Pour rappel, ces punaises,-dites de lit-, sont des insectes nuisibles à propagation rapide. De la taille d’un pépin de pomme, la punaise de lit (ou Cimex lectularius) est un insecte de « forme ronde, brun et sans aile. Un adulte à jeun meure entre 5 et 7mm. Et la punaise de lit se nourrit de nuit, principalement de sang humain ».

Actuellement, comme tout le monde le sait, la France connaît une épidémie grave, importante et généralisée de punaises de lit. Aucune ville n’est épargnée, ni habitations, moyens de transport en commun, salles de spectacles, entre autres lieux publics!

Larbi Alaoui