La communauté juive marocaine rend hommage aux victimes du séisme

Par LeSiteinfo avec MAP

Dans une atmosphère de fraternité et de recueillement en hommage aux victimes du séisme d’Al Haouz, plusieurs membres de la communauté juive marocaine ont célébré, lundi soir à Casablanca, avec leurs concitoyens musulmans, la fête de la Roch Hachana qui marque le début du nouvel an juif.

Organisée à la synagogue Névé Shalom, la cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs jeunes marocains musulmans qui ont présenté leurs vœux de bonne année « Shana Tova » à leurs compatriotes de confession juive.

Célébré samedi et dimanche par la communauté juive à travers des prières, le nouvel an juif, 5784 du calendrier hébraïque, est marqué au troisième jour par l’observation d’un jeûne. À cette occasion, les membres de « Marocains Pluriels » et « Salam Lekoulam », associations initiatrices de la cérémonie, ont offert à leurs concitoyens juifs, en signe de fraternité, deux paniers de mets composés de pommes, grenades, bananes, fruits secs, gâteaux…

Le Rabbin de la synagogue Névé Shalom, Jacky Sebag, s’est félicité, dans une déclaration à la MAP, de voir « nos frères musulmans venir nous souhaiter une bonne année », se disant « fier de cette relation de fraternité et de cohabitation inestimable qui distingue le Maroc à travers le monde ».

Cette fraternité entre tous les Marocains « indépendamment de leurs religions s’est naturellement manifestée à travers l’élan national de solidarité avec les victimes du séisme d’Al Haouz », a-t-il dit.

Par ailleurs, le président de l’association « Marocains Pluriels », Ahmed Ghayet, a indiqué, dans une déclaration similaire, qu’au-delà du symbole, « ce qui nous importe c’est de montrer qu’en cette période si cruelle pour nous tous, en cette période de deuil, le Maroc sait agir comme un seul homme, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie ».

« Ce soir, musulmans et juifs sont réunis pour souhaiter bonne année à nos compatriotes juifs, mais avec une immense pensée à toutes les victimes du séisme », a-t-il ajouté.