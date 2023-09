Séisme d’Al Haouz : le ministère de la Justice prend une série de mesures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de la Justice a annoncé, lundi, avoir pris une série de mesures relevant de son champ de compétences, en guise de contribution aux efforts déployés par les autorités gouvernementales et les différents acteurs suite au séisme ayant frappé le 8 septembre courant plusieurs régions du Royaume.

Conformément aux Hautes Orientations Royales visant à apporter une réponse rapide à cette catastrophe naturelle, le ministère a créé des commissions aux niveaux central et régional pour la gestion de cette crise dans la limite de son champ d’intervention, précise le ministère dans un communiqué.

Les mesures prises visent également à assurer la continuité des services publics fournis aux usagers à travers la reprise rapide du travail dans les différents services centraux et décentralisés ainsi que les tribunaux, ajoute la même source, notant que suite à ce séisme, il a été procédé à un diagnostic général de l’état des bâtiments et des infrastructures dans les zones touchées pour constater l’ampleur des dégâts et élaborer un plan d’action en vue d’assurer la continuité des prestations, en particulier dans les zones ayant enregistré des pertes importantes, et ce en coordination avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la Présidence du Ministère public.

Le ministère a également décidé le report, à une date ultérieure, des épreuves orales de l’examen d’aptitude pour l’exercice de la profession d’avocat, qui devaient avoir lieu du 12 au 17 septembre. Il a aussi été décidé de reporter la session de formation de base programmée au profit des rédacteurs judiciaires de troisième grade, spécialisés en rédaction administrative ou en techniques de rédaction administrative au titre de la promotion 2023, qui devait se dérouler du 11 au 17 septembre dans les villes de Rabat, Marrakech et Agadir.

D’autres mesures ont porté sur la mise à disposition des autorités publiques du personnel administratif et technique et des centres d’estivage de la Fondation Mohammedia des œuvres sociales des magistrats et fonctionnaires de la Justice à Marrakech et à Agadir, pour contribuer à l’effort national d’accueil des victimes du séisme, tout en apportant un soutien psychologique aux survivants et un accompagnement de la part des assistants sociaux du ministère de la Justice. Il s’agit aussi de coordonner avec les services du ministère de la Santé l’opération de don de sang pour les fonctionnaires des différents services centraux et décentralisés et les tribunaux du Royaume qui le souhaitent.

Le ministère a également pris l’initiative de faciliter les démarches et mesures pour les responsables administratifs et fonctionnaires souhaitant cotiser et faire un don au compte spécial ouvert à cet effet auprès de Bank Al Maghrib et de la Trésorerie générale du Royaume.

D’autre part, le ministère de la Justice a hautement salué l’élan de solidarité et de compassion manifesté par les différentes représentations et associations professionnelles de ses fonctionnaires, que ce soit par l’envoi d’aides ou à travers les dons, exprimant ses sincères condoléances aux familles des victimes du séisme et ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés.