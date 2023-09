Séisme d’Al Haouz : la police mobilisée

Dans un geste humanitaire, Abdelatif Hammouchi, le directeur général de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), a appelé tous les hommes et femmes travaillant au sein de son institution et de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) à faire des dons de sang pour venir en aide aux victimes du séisme qui a frappé plusieurs régions du pays vendredi soir.

Hammouchi a souligné l’importance d’organiser une vaste campagne de don de sang au sein de la famille de la sécurité nationale pour fournir cette ressource vitale, en particulier dans les régions les plus touchées par le séisme.

Dès l’enregistrement du tremblement de terre, les services de sécurité ont activé leur système de gestion des risques, mobilisant toutes leurs ressources humaines et logistiques pour contribuer aux efforts nationaux, en coordination avec toutes les autorités et agences concernées, dans le but de secourir les victimes, de protéger leurs biens et de maintenir l’ordre public.

Tous les membres de la sécurité, en particulier dans les zones sinistrées, ont été mobilisés, renforçant les patrouilles mobiles pour assurer les opérations d’évacuation et de sécurité, tout en mettant en place un protocole de sécurité et de sûreté pour garantir la protection des biens et des citoyens en cette période difficile.