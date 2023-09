Les cliniques privées marocaines se mobilisent pour aider les victimes du séisme

L’Association Nationale des Cliniques Privées (ANCP) a annoncé la mise à disposition de toutes les établissements et institutions de santé privées, avec leurs ressources techniques et humaines, au service des autorités gouvernementales à l’échelle nationale et régionale, afin d’apporter une assistance aux blessés et de fournir toute l’aide nécessaire, suite au séisme qu’a connu le pays dans la soirée du 8 au 9 septembre.

Selon un communiqué reçu par Le Site Info, suite au tremblement de terre qui a frappé le Maroc hier soir, dont l’épicentre a été situé dans la commune d’Ighil, dans la région de Al-Hoceïma, et qui a laissé des centaines de victimes et de blessés de gravité variable, L’ANCP, avec toutes ses composantes, présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes.

L’Association a souligné les efforts déployés et en cours par toutes les composantes de l’État et ses institutions pour gérer la crise et ses conséquences, notamment les forces armées royales, les autorités locales, les services de sécurité et de protection civile dans toutes les provinces et régions concernées.