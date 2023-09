Lancement de la 10e Conférence Internationale des Géoparcs UNESCO à Marrakech

La ville de Marrakech a abrité jeudi 7 septembre, le lancement officiel des travaux de la dixième Conférence internationale sur les Géoparcs mondiaux UNESCO, organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI.

Étaient présents à cet évènement le ministre de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, la ministre de la Transition Energétique et du Développement Durable, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et plusieurs responsables et personnalités, dont des ambassadeurs accrédités auprès du Royaume du Maroc et des responsables de l’UNESCO, des Walis et gouverneurs, des responsables des réseaux continentaux de Géoparcs, des présidents des régions et des élus, des experts internationaux, des chercheurs, des scientifiques, des représentants des Géoparcs du monde entier, ainsi que des représentants de plusieurs institutions et associations.

L’organisation de la dixième Conférence internationale des Géoparcs UNESCO au Maroc fait suite à la candidature déposée par la région de Beni Mellal-Khenifra en 2020 à travers le Géoparc de Mékoun. En 2021, le Maroc a été choisi, parmi des candidatures concurrentes, par le Conseil du Réseau International des Géoparcs pour organiser cette session.

À signaler que le Géoparc UNESCO du M’Goun couvre une superficie de plus de 5700 km² englobant ainsi plusieurs communes d’Azilal et de Béni Mellal, avec une population de plus de 220 000 personnes.

Le Géoparc M’Goun est considéré comme étant le premier Géoparc du monde arabe et Africain à être reconnu par l’UNESCO en 2014. Cette reconnaissance a été renouvelée suite à la visite des experts de l’UNESCO en 2018 et 2022. Il a été honoré de la présidence du Réseau Africain des Géoparcs de l’UNESCO, et représente l’Afrique au sein du Bureau exécutif du Réseau Mondial des Géoparcs de l’UNESCO.

Ce forum, qui est organisé du 04 au 11 septembre courant, connait la participation de plus de 1500 participants venus des cinq continents, et comprendra des séances plénières, des ateliers thématiques et des visites de terrain sur le territoire du Géoparc M’Goun à Azilal et Beni Mellal. Il comprendra également des présentations scientifiques sur les modes de gestion durable des sites géologiques, sur l’éducation à l’environnement, sur le tourisme responsable et le développement économique local et sur les changements climatiques et leurs répercussions négatives, fait savoir le communiqué.

La conférence sera également un terrain propice pour la prise de nombreuses décisions à prendre par le Conseil Mondial des Géoparcs de l’UNESCO, l’annonce des prix du Festival Mondial du Film des Géoparcs, le discernement de Prix mondiaux des meilleures pratiques, et la remise de certificat de labélisation par l’UNESCO pour les nouveaux Géoparcs reconnus pour les années 2020, 2021 et 2022.