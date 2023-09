Ouarzazate accueille une nouvelle édition de l’Oasis Festival

Le festival Oasis: Into The Wild annonce la programmation de l’édition 2023, avec une série de nouvelles participations exceptionnelles dont ARTBAT, OK Williams et Rodriguez Jr. La soirée d’ouverture du festival marocain, présentée par The Mbari House, est également dévoilée aujourd’hui, avec à l’affiche des performances de Walshy Fire, Draganov, Ouenza, Alo Wala, Goya Gumbani et bien d’autres.

Les artistes nouvellement annoncés rejoindront Honey Dijon, DJ Koze, Jyoty, Partiboi69, Romy, Sofia Kourtesis et bien d’autres en plein coeur du Hollywood marocain, les Studios Atlas à Ouarzazate, du 27 au 29 octobre.

Oasis: Into the Wild offre aux fans de musique une expérience multisensorielle dans des lieux inédits au Maroc depuis son lancement sous le nom de Oasis Festival en 2015. Désormais un point de rencontre global pour festivaliers aventureux et avides de nouvelles sensations dans le monde de la musique, de l’art et du bien-être, ce festival pionnier est synonyme de production haut de gamme et de talents internationaux aux sonorités avant gardistes.

Au menu de cette édition, des pointures comme le duo ukrainien ARTBAT, devenu leader dans le domaine mélodique, apporteront une touche personnelle à la programmation du festival Oasis: Into the Wild; ainsi que OK Williams, instigateur de fêtes libres dans le Sud de Londres, Rodriguez Jr. et ses mélodies house méticuleusement conçues pour ses lives légendaires. Le duo multi-instrumentiste marocain Wahm rejoint également l’affiche, aux côtés de l’afro house d’Epsylon et des sons émouvants de Candle. Les nouvelles recrues rejoignent la fine équipe d’artistes annoncés précédemment, notamment Honey Dijon, DJ Koze, Jyoty, Partiboi69 b2b LB aka Labat, Romy, Sofia Kourtesis, Nooriyah, Mafalda, Ahadadream, Driss Bennis et bien d’autres.

Oasis: Into the Wild 2023 débutera par une soirée d’ouverture qui se déroulera sur la scène principale ; Cette soirée spéciale présentée par The Mbari House régalera les festivaliers des performances du DJ jamaïcain-américain et MC de Major Lazer Walshy Fire, des rappeurs marocains Draganov et Ouenza et de la star mondiale de la scène clubbing Alo Wala. Le MC culte Goya Gumbani sera également de la partie, ainsi que le duo marocain Jantes et le collectif de DJ Voodoo Gents composé de Sam Lambert et Shaka Maidoh de Art Comes First. Le collectif marocain de breakdance We the Lions se produira également sur cette même scène avec une série de représentations captivantes.

Inauguré pour la première fois en 2019, le désormais culte Mbari House est le fruit d’une collaboration entre la curatrice et fondatrice de Studio Sissongo Janine Gaëlle Dieudji et la co-fondatrice de Oasis: Into the Wild, Marjana Jaidi. En plus d’accueillir la soirée d’ouverture, le programme de l’espace multifonctionnel The Mbari House se poursuivra tout au long du week-end et fera office de hub culturel au sein du festival en offrant une expérience authentique et immersive composée de projection de films, de Tea Talks, de pop-ups et d’installations artistiques originales. Cela inclut un pop-up Jajjah, une boutique Andy Waloo, et l’avant-première de l’exposition photo Kamoinge: A Call to Federate mettant en lumière la collaboration exclusive entre les artistes Hassan Hajjaj et Sam Lambert & Shaka Maidoh du collectif ACF (Art Comes First).

De part et d’autre du festival, un programme complet de bien-être sera animé par Kenza Ito Mekouar, professeure de yoga, psychologue et thérapeute holistique basée au Maroc ; ce dernier rendra hommage à l’Orient et à l’Occident avec des exercices respiratoires, des chants kirtan, de la méditation, de la danse extatique et du yoga ; Le Carré Marocain (The Moroccan Square) présentera une fois de plus un panorama des vendeurs de rue les plus populaires du Maroc ; Toujours au rendez-vous, le célèbre bar à cocktails Marrakchi Baromètre proposera une carte exclusive de cocktails sur mesure, fidèle à leur vision éclectique de la mixologie. Qui dit lieu atypique dit expériences extraordinaires ! Ainsi, les participants au festival pourront également profiter d’une visite exceptionnelle pour découvrir l’histoire fascinante des Studios Atlas, lieu de tournage d’oeuvres emblématiques du cinéma et de la télévision telles que Gladiator, Game of Thrones et La Momie.