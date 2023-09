HCP: les dépenses des ménages marocains par régions

Les régions de Casablanca-Settat, de Rabat-Salé-Kénitra et de Fès-Meknès ont accaparé un peu plus de la moitié (51,5%) des dépenses de consommation finale des ménages (DCFM) en 2021, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

« En 2021, les dépenses de consommation finale des ménages (DCFM), au niveau national, ont atteint 751,5 milliards de dirhams (MMDH). Les régions de Casablanca-Settat, de Rabat-Salé-Kénitra et de Fès-Meknès ont accaparé un peu plus de la moitié (51,5%) de ces dépenses, avec 25,3%, 14,7% et 11,6%, respectivement », fait savoir le HCP dans une note relative aux comptes régionaux de l’année 2021.

Les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Marrakech-Safi ont détenu une part de 22,6% des DCFM, répartie respectivement à 11,4% et 11,2%, ajoute la même source. Les sept régions restantes ont contribué pour près d’un quart (25,8%) aux DCFM, avec des apports compris entre 0,7% pour la région de Dakhla-Oued-Ed-Dahab et 7,2% pour la région de Souss-Massa.

Dans ces conditions, les disparités des dépenses de consommation se sont accentuées, l’écart absolu moyen entre la DCFM des différentes régions et la DCFM régionale moyenne a atteint 40,7 MMDH en 2021, au lieu de 36,4 MMDH en 2020. Par ailleurs, les dépenses de consommation finale des ménages, rapportées à la population, ont affiché des niveaux supérieurs à la moyenne nationale (20.694 dirhams en 2021) dans six régions.

Il s’agit des régions de Dakhla-Oued-Ed-Dahab (29.554 dirhams), de Casablanca-Settat (25.300 dirhams), de Rabat-Salé-Kénitra (22.431 dirhams), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (22.273 dirhams), de Laâyoune-Saguia al Hamra (21.978 dirhams) et de l’Oriental (21.043 dirhams).

Dans les autres régions, les dépenses de consommation par habitant sont passées d’un minimum de 14.377 dirhams (Drâa-Tafilalet) à 19.580 dirhams (Fès-Meknès).

A cet effet, la dispersion des dépenses de consommation finale des ménages par tête a augmenté, l’écart absolu moyen est passé de 2.885 dirhams en 2020, à 3.155 dirhams en 2021.