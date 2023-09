Drame de Saïdia : des citoyens marocains s’expriment (VIDEO)

À l’instar de tous les Marocains d’ici et d’ailleurs, des citoyens de Marrakech ont tenu à exprimer leur grande douleur, concernant le lâche assassinat de paisibles jet-skieurs franco-marocains, perpétré par de sanguinaires gardes-côtes de pays voisin de l’est, au large de Saïdia.

Dans d’émouvantes déclarations, empreintes de grande colère, les témoignages recueillis sur ce drame par Le Site info, vont dans le même sens e expriment l’étonnement et le dépit de leurs auteurs vis-à-vis de ce que les autorités algériennes ont pu et osé commettre, de sang froid, comme crime odieux.

Sans nullement avoir tenu compte des relations communes « de bon voisinage et de liens fraternels, familiaux, religieux, culturels et linguistiques qui lient » les deux pays, ont vivement déploré nos interlocuteurs.

Ceux-ci n’ont pas manqué non plus de rappeler que des ressortissants algériens s’étaient trouvés dans la même situation que les deux défunts jet-skieurs, et à maintes reprises, en entrant dans les eaux territoriales marocaines. Cependant, nos voisins n’ont pas été reçus par des tirs meurtriers, ni incarcérés et sommairement jugés par les autorités du Royaume.

Tout au contraire, ils ont été bien accueillis par les gardes-côtes marocains qui leur ont amicalement prêté assistance et aide, respectant ainsi également bien le côté humain que, surtout, les lois internationales régissant de tels cas de figure.

Par ailleurs, rappelons que le parquet général compétent de la ville d’Oujda a diligenté une enquête, mardi dernier, s’appuyant sur les déclarations d’une personne qui a assuré avoir été en compagnie des quatre jet-skieurs victimes de cet acte odieux.

L.A.