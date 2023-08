Al Hoceima: une bagarre éclate sur la voie publique, deux blessés

Les services de la Sûreté régionale de la ville d’Al Hoceïma ont déféré devant le parquet général compétent, mardi 29 août, deux hommes dont l’un est un ressortissant belge, d’origine marocaine. Tous les deux sont impliqués dans une affaire d’échange de coups et blessures.

Les deux mis en cause sont accusés d’avoir provoqué une rixe sur la voie publique, à cause de différends familiaux. Cet échange de coups et blessures a été l’objet d’un enregistrement vidéo, publié et partagé par les utilisateurs des réseaux sociaux.

Par la suite, des éléments de la Sûreté nationale sont intervenus et ont procédé à l’interpellation des deux auteurs de cette rixe. Les mis en causes ont été soumis à une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet général compétent, en vue d’élucider les circonstances exactes de cette affaire. Les deux individus, impliqués dans cette bagarre ont été déférés devant la justice, le même jour.

L.A.