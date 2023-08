La problématique de prolifération des moustiques arrive au Parlement

Le chef du groupe istiqlalien de l’Unité et de l’Egalitarisme, à la Chambre des représentants, a adressé une question écrite à Abdellatif Laftit, ministre de l’Intérieur, concernant l’intervention urgente contre la prolifération inquiétante des moustiques, à la commune rurale de Ras El Ma, province de Nador.

Noureddine Mediane a expliqué dans la dite question que la commune de Ras El Ma est connue et appréciée par sa situation écologique et touristique des meilleures, comme elle est considérée en tant que destination préférée des touristes, aussi bien nationaux qu’étrangers, particulièrement pendant la saison estivale, grâce à la qualité de ses plages et de leur sable fin.

Par conséquent, a ajouté le député du parti de la Balance, Ras El Ma connaît l’affluence de dizaines de milliers de vacanciers, venus d’ici et d’ailleurs. Toutefois, malgré les atouts précités, Mediane a déploré que la région connaisse un manque flagrant d’infrastructures nécessaires, ce qui contribue négativement à l’essor souhaité.

« Aujourd’hui, hélas, la population locale et les visiteurs n’évoquent que la prolifération des moustiques, envahissant dangereusement toutes les zones, sans nulle exception, menaçant surtout les personnes allergiques aux piqûres de ces insectes, en sus des enfants et des nourrissons, dont certains cas ont été transférés d’urgence à l’hôpital », a souligné Noureddine Mediane.

Aussi, ce dernier a-t-il appelé les autorités locales à vivement intervenir pour lutter contre cette prolifération, à l’instar de ce qui est entrepris dans d’autres régions touristiques du Royaume. De même que le chef du groupe istiqlalien s’est interrogé sur les mesures urgentes que compte prendre le Département de Laftit, surtout pendant ce qui reste de la période de la saison estivale, dans la lutte contre la prolifération des nuées de moustiques, dans le but de préserver la santé et la tranquillité de la population locale , ainsi que celles des visiteurs et des estivants.

Larbi Alaoui