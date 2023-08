Témara: un couple tente d’inscrire un enfant qui n’est pas le sien dans son livret de famille

La Brigade de la police judiciaire, relevant de la préfecture de la sûreté nationale de Témara, a diligenté une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet général compétent, mardi 22 août, concernant un mari de 48 ans et sa femme de 43 ans. Le couple est impliqué dans une affaire de faux et d’usage de faux en tentant d’inscrire une enfant qui n’est pas le sien dans le livret de famille.

Les données de cet acte criminel révèlent que le couple a essayé de tromper les services sanitaires et les autorités administratives locales, via de faux et mensongers témoignages, afin d’inscrire un nouveau-né de sexe féminin comme étant le sien. Ceci, après que la véritable maman de l’enfant a confié celle-ci au couple, sans que les deux mis en cause n’aient pris la peine de se conformer aux conditions légales d’adoption, dite « kafala », au Maroc.

Le mari et sa femme ont été placés en garde à vue, à la disposition de l’enquête judiciaire sous la supervision du parquet général compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants qui ont conduit à perpétrer cet acte criminel.

