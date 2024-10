Un nouveau-né abandonné retrouvé à Témara

Un nouveau-né a été retrouvé mardi dans le quartier Mers El Khair, à Témara. Selon une source de Le Site info, des passants ont découvert le bébé dans une benne à ordures, enveloppé dans une couverture, précisant qu’ils ont immédiatement alerté les autorités qui se sont rendues sur les lieux.

Le nouveau-né a été transféré à l’hôpital pour subir des examens médicaux et s’assurer de son état de santé. Par ailleurs, une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

A noter que les associations de protection de l’enfance au Maroc, comme l’association Insaf, estiment que plus de 300.000 enfants naissent chaque année hors mariage, et une proportion importante d’entre eux risquent l’abandon. Le manque de soutien social pour les mères célibataires et la stigmatisation associée aux naissances hors mariage contribuent à ce phénomène.

