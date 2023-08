Décès de Wahid Bouzidi : le message émouvant de Jamel Debbouze (PHOTO)

Le décès de l’humoriste franco-algérien Wahid Bouzidi à Marrakech a ému un nombre important de personnalités. Sur les réseaux sociaux, les messages se sont multipliés, à commencer par Jamel Debbouze, un des artistes qui a mis Wahid sur le devant de la scène lors du Jamel Comedy Club.

« Merci pour toutes les émotions que tu nous as données. Je n’oublierai jamais nos fous-rire et ta générosité. Wahid était un être d’une humanité rare. Tu vas nous manquer mon frère. Je pense à ta femme et à ta famille. Paix à ton âme mon frère », a écrit Jamel Debbouze sur son compte Twitter.

Merci pour toutes les émotions que tu nous as données.

Je n’oublierai jamais nos fous-rires et ta générosité.

WAHID était un être d’une humanité rare.

Tu vas nous manquer mon frère ❤️

Je pense à ta femme et à ta famille.

Paix à ton âme mon frère 🙏🏽 pic.twitter.com/nMmU1aFHe5 — Jamel Debbouze (@DebbouzeJamel) August 20, 2023

Booder, humoriste très apprécié en France a également exprimé toute sa peine après la mort de son ami : « Pas les mots, je suis trop triste, une partie de moi s’est envolé au ciel. Je sais que tu m’avais vanné en me voyant pleurer depuis ce matin, mais je n’arrive pas à contenir ma peine. Rendez-vous au paradis mon frère, garde moi une place à côté de toi », note Booder.

Pour rappel, Wahid Bouzidi, l’Humoriste français d’origine algérienne, est décédé à l’âge de 45 ans. L’humoriste, victime d’un accident vasculaire cérébral le mercredi 16 août, pendant ses vacances estivales à Marrakech, et transféré d’urgence à l’hôpital, l’artiste y est resté dans le coma jusqu’à son décès, dimanche 20 août