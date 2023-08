L’humoriste Wahid Bouzidi inhumé à Marrakech (VIDEO)

Wahid Bouzidi a été inhumé mardi à Marrakech. Comme constaté par la caméra de Le Site info, les obsèques de l’humoriste algérien se sont déroulées en présence de ses amis et de ses proches.

Victime d’un accident vasculaire cérébral le mercredi 16 août, pendant ses vacances estivales à Marrakech, et transféré d’urgence à l’hôpital, l’artiste y est resté dans le coma jusqu’à son décès, dimanche 20 août.

D’après le quotidien français « Le Parisien », le défunt artiste a rendu son dernier souffle dans une clinique privée de Marrakech, sachant que Wahid Bouzidi a échappé à un AVC en 2021. Et après s’en être sorti, il avait déclaré: « Depuis un mois, je pouvais à peine marcher et les médecins me répétaient qu’il ne m’était plus possible de remonter sur scène ».

H.M