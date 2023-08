LG promet de grandes innovations à l’IAA Mobility 2023

LG Electronics (LG) a annoncé qu’elle dévoilerait sa vision de l’avenir de la mobilité à l’occasion de l’IAA Mobility 2023 à Munich, en Allemagne.

Le 4 septembre, la journée précédant l’ouverture de l’IAA Mobility (5-10 septembre), l’entreprise tiendra une conférence de presse sur la scène principale (Hall A1) du centre d’exposition Messe München pendant la journée des médias de l’IAA, ce qui donnera l’occasion de découvrir en personne comment LG « prend la vie en main ».

Présentant pour la première fois à l’IAA Mobility, LG donnera sa vision des expériences embarquées du futur et illustrera l’écosystème de mobilité très avancé que l’entreprise propose à ses partenaires et à ses clients.

Cette conférence de presse revêt une grande importance dans la mesure où l’activité de la Vehicle component Solutions Company est devenue la principale activité de LG et son moteur de croissance. LG a déjà été reconnue pour sa compétitivité unique dans divers secteurs. L’entreprise s’appuie sur les connaissances et le savoir-faire en matière d’expérience client qu’elle a accumulés grâce à ses appareils électroménagers et à ses produits informatiques pour se développer dans le secteur de la mobilité.

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue en Corée du Sud en juillet, l’entreprise a déclaré sa transition vers une « Smart Life Solution Company » et a souligné son engagement à répondre activement aux tendances automobiles en constante évolution. Grâce à son ADN orienté vers le client, incarné par l’activité B2C, LG vise à stimuler les ventes et à consolider sa position d’entreprise mondiale de premier plan dans l’industrie de la mobilité.