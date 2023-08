Casablanca: un bus vandalisé et plusieurs passagers agressés

Les éléments de la Sûreté nationale d’Anfa, à Casablanca, sont parvenus à mettre la main, dans l’après-midi du dimanche 13 août, sur douze voyous, âgés entre 14 et 18 ans, impliqués dans une affaire de vandalisme d’un bus, d’agressions et de vols de ses passagers.

Les investigations préliminaires diligentées sur ces actes criminels ont révélé que les douze délinquants avaient pris un autobus, à partir du littoral casablancais. Aussitôt à bord, ils ont commencé à agresser les autres passagers et à les délester de leur argent et d’autres biens personnels. Comme cette bande de jeunes malfrats a vandalisé l’autobus et y a causé d’énormes dégâts matériels, en sus de la grande anarchie qu’elle a provoqué sur la voie publique.

L’intervention rapide des rondes de police a vite fait d’identifier les mis en cause et à procéder à leur interpellation peu après qu’ils ont perpétré leurs actes criminels. Tous les douze ont été soumis, par la suite, à une enquête judiciaire, diligentée par la brigade de la police judiciaire d’Anfa, sous la supervision du parquet général compétent, dans le but d’élucider les circonstances exactes et les mobiles de cette affaire de vandalisme, d’agressions physiques et de vols.

L.A.