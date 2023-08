Tourisme: appel à contrôler les prix pendant la saison estivale

La députée Houria Didi, du groupe du Parti de l’Authenticité et de la Modernité, à la Chambre des représentants, a dressé une question écrite à la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’économie sociale et solidaire, concernant le contrôle des prix, la qualité des prestations, ainsi que la qualité des produits alimentaires proposés, notamment dans les régions côtières du Royaume.

Ces dernières, a rappelé la députée du parti du Tracteur, connaissent une grande affluence de résidents et de vacanciers pendant la saison estivale, ce qui contribue à donner un souffle économique salvateur et à booster le commerce.

Cependant, cet essor nécessite des campagnes de contrôle strict des prix pratiqués et de la bonne qualité des services au sein des différents sites touristiques du Royaume, comme dans les villes du littoral méditerranéen et atlantique du pays, a préconisé Houria Didi.

La députée PAMiste s’est enfin interrogée sur la stratégie que le ministère de tutelle compte mettre en oeuvre afin de réaliser les desiderata des citoyens et des touristes, en ce qui concerne le contrôle des prix et la qualité des prestations, pendant cette saison estivale.

L.A.