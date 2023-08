La Fondation OCP poursuit son engagement pour l’économie sociale et solidaire (VIDEO)

La Fondation OCP joue un rôle clé dans le développement de l’innovation sociale en faveur de l’économie sociale et solidaire (ESS). Elle s’engage à créer et à diffuser des solutions novatrices pour répondre aux besoins mal desservis, en intégrant les aspects sociaux et environnementaux. L’objectif est de stimuler le changement structurel et de favoriser la création de richesses durables.

La Fondation OCP opère à travers trois missions majeures :

Empowerment : Sensibilisation et renforcement des compétences pour les partenaires de l’ESS. Incubation et Catalyse : Soutien à l’expérimentation, mise à disposition de ressources et renforcement des réseaux. Capitalisation & Diffusion : Fourniture de données et développement de nouveaux modèles opérationnels pour l’innovation sociale.

L’économie sociale et solidaire est reconnue comme un moteur d’innovation sociale. Au Maroc et en Afrique, elle favorise l’inclusion sociale, le développement durable et la résilience économique. La Fondation OCP s’engage à promouvoir l’ESS en encourageant l’échange, en développant des approches innovantes, en stimulant l’innovation sociale et en soutenant des projets d’entrepreneuriat social viables et inclusifs.

La Fondation OCP a déjà réalisé des avancées significatives :

Accompagnement de plus de 800 coopératives au Maroc et en Afrique.

Création du prix « Lalla Al Moutaaouina » pour soutenir les coopératives féminines.

Programme « Mourafaka » pour renforcer les nouvelles coopératives à travers le Maroc.

Initiative « Rawabit » pour renforcer la visibilité et le réseau des coopératives.

La Fondation OCP continue à façonner un avenir durable en mettant en avant l’innovation sociale pour le bien de l’ESS et de la société dans son ensemble.