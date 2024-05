Fondation OCP : un engagement continu pour le changement social

La Fondation OCP a renforcé son engagement envers l’excellence éducative en 2023, en étroite collaboration avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P). L’année a été marquée par le lancement de nouveaux programmes de formation, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et du traitement des eaux, visant à préparer les jeunes talents aux défis de demain. En plus, la Fondation a soutenu 245 projets éducatifs, touchant 86,279 bénéficiaires dont 49% sont des jeunes filles, ce qui témoigne de son engagement profond envers l’éducation inclusive et la diversité.

En 2023, la Fondation OCP a déployé des efforts significatifs dans le développement communautaire, notamment à travers le « Social Innovation Lab ». Ce programme a encouragé les initiatives sociales innovantes, avec un accent particulier sur le renforcement des capacités locales. Le soutien aux coopératives rurales a également été une priorité, avec 8 coopératives primées lors de la 4ème édition du Prix National des meilleures idées de projets coopératifs féminins « Lalla Al Moutaaouina ».

La Fondation a pris des mesures significatives pour promouvoir l’inclusion et l’équité, en se concentrant particulièrement sur les femmes. En 2023, 45% des 109,635 bénéficiaires des actions de la Fondation étaient des femmes. Ces efforts ont été soutenus par des programmes spécifiques visant à renforcer l’indépendance économique et sociale des femmes dans divers secteurs.

La réponse rapide de la Fondation au séisme d’Al Haouz en septembre 2023 a été un exemple de son engagement envers les communautés en crise. L’initiative « ReBuild » a permis la mise en place de 468 modules modulaires pour remplacer les salles de classe détruites, assurant la continuité de l’éducation pour des milliers d’élèves. Cette approche proactive a non seulement fourni des solutions immédiates mais a aussi renforcé la capacité de résilience des communautés face aux futures adversités.





2023 a été une année déterminante pour la Fondation OCP, avec des progrès notables dans tous les domaines d’intervention. L’engagement continu de la Fondation envers le développement durable, l’équité sociale, et l’innovation est plus fort que jamais. Tournés vers l’avenir, les programmes de la Fondation OCP continuent de jouer un rôle crucial dans le paysage du développement social et économique, non seulement au Maroc mais aussi à l’échelle internationale.