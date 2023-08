Après le meurtre de Badr, un autre drame secoue Casablanca

Après le meurtre de Badr, Casablanca a été secouée par un nouveau drame. Une jeune fille a été mortellement percutée vendredi au niveau du boulevard Yaâcoub Al Mansour et est décédée sur le coup.

Selon les données de Le Site info, la victime se disputait avec un individu avant que le drame ne se produise. Le jeune homme se dirigeait vers sa voiture lorsque la fille s’est jetée devant le véhicule pour l’empêcher de démarrer.

A bord de sa voiture, le coupable n’a pas hésité à la percuter et à prendre la fuite vers une destination inconnue, la laissant baignant dans son sang.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont évacué la dépouille à la morgue. Une enquête a également été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire et mettre la main sur le mis en cause.

H.M.