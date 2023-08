Sidi Ali célèbre le football national avec des bouteilles spéciales

Après une Coupe du Monde masculine historique au Qatar en 2022 et au lancement de la première participation des Lionnes de l’Atlas à la Coupe du Monde Féminine en Australie et Nouvelle-Zélande, Sidi Ali adresse aux Lionnes et aux Lions de l’Atlas, à travers cette Édition Spéciale Foot, un message de fierté et d’encouragement.

La gamme Sidi Ali Foot compte 3 bouteilles 33cl illustrant 18 personnages emblématiques du football marocain. Chaque bouteille met en avant 3 membres de l’équipe masculine et 3 membres de l’équipe féminine. À titre d’exemple, l’une des bouteilles expose Hakim Ziyech, Yassine Bounou et le sélectionneur national Walid Regragui, et également Fatima Tagmout, Rosela Ayane ainsi que la capitaine emblématique des Lionnes Ghizlane Chebbak.

Ces bouteilles Sidi Ali, à l’effigie de nos équipes nationales masculine et féminine, se veulent un symbole de reconnaissance et de gratitude pour leur rôle dans l’histoire du Sport Marocain et pour les grands moments de football qu’ils nous offrent.

Sidi Ali contribue également à la campagne d’encouragement des Lionnes de l’Atlas, rend hommage à leur performance, et les accompagne de tous ses vœux de succès pour la compétition mondiale à venir.

Tout en encourageant une vision plus inclusive du sport, Sidi Ali continue ses engagements en tant que partenaire historique du football marocain. Sidi Ali soutient le sport comme un vecteur de promotion de l’égalité du genre.