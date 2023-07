Pénurie d’eau à Ouezzane ? L’ONEE fait le point

Les mesures prises par la Direction Régionale du Nord de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE)- Branche Eau, ont permis de garantir un approvisionnement en eau potable dans des conditions appropriées et sans coupures durant les jours de l’Aid au niveau de la ville de Ouezzane, alors que les dysfonctionnements en termes d’approvisionnement dans certaines communes rurales sont engendrés par des actes de vandalisme visant les installations.

« Suite à des articles publiés par certains sites électroniques sur la situation de l’approvisionnement en eau potable au niveau de la ville de Ouezzane et de certains douars relevant des communes de Sidi Redouane, Beni Kella, Teroual et Zoumi, en ce qui concerne la ville de Ouezzane, et pour être en mesure de faire face à l’augmentation de la demande en cette denrée vitale, l’ONEE a procédé à la réalisation de plusieurs projets de nature à garantir l’approvisionnement en eau potable et l’augmentation du rendement du réseau de distribution », a indiqué la Direction dans une mise au point.

Dans ce contexte, la Direction a précisé que l’ONEE a procédé à la construction d’un réservoir supplémentaire d’une capacité de 3.000 m3 pour un investissement de 9,3 millions de DH, ce qui a permis d’augmenter la capacité de stockage de 40%, et la réparation d’environ 53 km de canaux et 6.500 branchements individuels, pour un coût de 25,5 MDH tout en oeuvrant à l’équipement du réseau de matériels de maintien de la pression et la mise en place de compteurs sectoriels, pour un coût global de 3 MDH, précise-t-on de même source.

Par ailleurs, il a été procédé à la mise en place d’un système informatique permettant le suivi instantané des données et leur préservation dans les ordinateurs et téléphones portables, ce qui a permis d’orienter les opérations de recherche des fuites souterraines dans le réseau et leur réparation, souligne le communiqué, indiquant que grâce à ces efforts, une augmentation du rendement du réseau de distribution dans la ville de 84% a été atteinte.

Dans le cadre des préparatifs à l’Aid Al Adha, l’ONEE avait pris plusieurs mesures proactives en vue de garantir l’approvisionnement de la population de la ville qui connait une affluence des visiteurs durant cette période, qui a coïncidé avec une hausse vertigineuse de la température.

Parmi ces mesures, l’ONEE a cité la mise en place d’une cellule de permanence pour garantir l’approvisionnement en eau potable durant les jours de l’Aid et le contrôle permanent des installations de pompage, de distribution, de réparation et d’entretien des pannes et des fuites, tout en œuvrant au remplissage des réservoirs de distribution durant la matinée de cette fête sacrée.

Ces mesures, poursuit le communiqué, ont permis la gestion de l’opération de distribution de l’eau potable durant les jours de l’Aid Al Adha dans des conditions appropriées et sans coupures au niveau de tous les quartiers de la ville.

Ainsi aucune plainte n’a été enregistrée par les abonnés ou les autorités locales, précise le communiqué.

S’agissant des coupures et des dysfonctionnements enregistrés dans certains douars relevant des communes Sidi Radouane, Beni Kella, Teroual et Zoumi, La direction régionale a indiqué qu’elles sont dues aux phénomènes de destruction des installations et l’approvisionnement illicite en eau potable (soit à travers les raccordements clandestins ou les raccordements directs sans compteurs à des fins d’utilisation domestique ou pour l’irrigation) ainsi que l’exploitation illégale des fontaines publiques, à travers des raccordements directs avec les maisons.

La même source a relevé que cette situation a engendré une augmentation exceptionnelle sur la demande en eau potable dépassant la puissance et capacité des installations, causant ainsi des dysfonctionnements et des coupures au niveau de l’approvisionnement en cette denrée vitale de certains douars, notamment ceux situés dans les points élevés ou à proximité des réservoirs de distribution.

Les équipes de l’ONEE s’attèlent à assurer l’approvisionnement en eau potable de la province de Ouezzane dans les meilleures conditions, a ajouté le communiqué, exhortant tous les acteurs et citoyens à la rationalisation de la consommation de l’eau potable et son utilisation de façon responsable, tout en œuvrant à alerter les responsables de l’ONEE de tout acte de vandalisme et de destruction visant les installations et l’exploitation illégale de cette denrée en vue de sa préservation.

S.L.