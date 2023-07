Achoura à Marrakech: une nuit pas comme les autres (VIDEOS)

Tous les quartiers de Marrakech ont vécu une nuit où liesse populaire frayeur, anarchie et désordre ont formé un cocktail détonnant, à l’occasion de la célébration des festivités de l’Achoura.

Une nuit blanche dans tous les quartiers populaires de la ville ocre que des jeunes des deux sexes ont animé bruyamment, sous les airs rythmés et effrénés de la « tâarija marrakchia » et d’autres instruments de musique traditionnels, a constaté de visu Le Site info.

De même que le bruit assourdissant des pétards a retenti partout, en sus des feux de camp allumés ça et là, constituant un réel danger pour les biens et les personnes. Tout ce vacarme fracassant a appelé de nombreux et paisibles citoyens à dénoncer ces actes et à demander l’intervention des responsables concernés, dans le but de faire cesser de tels agissements, aussi bruyants que dangereux.

Larbi Alaoui