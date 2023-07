Casablanca: une vidéo sur la Toile fait réagir les autorités

Par LeSiteinfo avec MAP

Les services de la préfecture de police de Casablanca ont interpellé trois individus apparus dans une vidéo, publiée lundi sur les réseaux sociaux, en possession d’armes blanches et semant le désordre dans un magasin de vente de crêpes du quartier Sidi Moumen.

La préfecture de police a réagi avec célérité et grand sérieux suite à cet enregistrement, indique une source sécuritaire, précisant que les investigations menées ont démontré qu’il s’agissait d’une affaire traitée par les services de la police judiciaire relevant du district de Sidi Bernoussi à Casablanca ayant permis l’interpellation de trois individus présumés coupables.

Les mis en cause, âgés respectivement de 17, 27 et 28 ans, ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, note la même source, ajoutant que les recherches se poursuivent afin d’identifier et interpeller les autres présumés acolytes qui ont pris part à ces actes criminels.

