Polémique sur des biscuits contaminés à la drogue: l’ONSSA fait le point

L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a démenti l’information prétendant la commercialisation, au Maroc, de cookies sans gluten contenant des produits toxiques, tels que la « burandaga »(ndlr, appelée communément scopolamine, dangereuse pour la santé et le système nerveux).

Ainsi, une source proche de l’ONSSA a affirmé que ce dernier a rapidement entrepris de diligenter des investigations, concernant ces biscuits sans gluten incriminés, dès que des rumeurs colportées ont fait état de l’existence de substances toxiques qu’ils contiendraient.

Lesquelles investigations ont révélé que nulle cargaison desdits biscuits n’a été importée au Maroc, ni commercialisée dans les points de vente du Royaume, a tenu à assurer et à rassurer la même source. Celle-ci a également précisé que les mesures de contrôle ont été renforcées à propos de ces cookies, en vue d’en empêcher toute importation et leur entrée sur le territoire national.

Rappelons que la députée Hanane Aterkine, membre du groupe du Parti de l’Authenticité et de la Modernité (PAM), à la Chambre des représentants, dans une question au ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, avait appelé celui-ci à intervenir afin de retirer des points de vente marocains un biscuit qui contiendrait une substance dangereuse.

Larbi Alaoui