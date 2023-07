Météo Maroc: temps chaud et nuages instables ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 20 juillet 2023:

– Temps assez chaud à chaud sur les plaines intérieures Nord et Centre, l’Oriental, le Sud-Est et l’est des provinces du Sud.

– Nuages bas nombreux sur les côtes centre et le nord-ouest des provinces du Sud avec gouttes de bruines locales.

– Nuages instables avec ondées et orages par endroits sur le Moyen Atlas et le nord de l’Oriental et du Haut Atlas.

– Ciel passagèrement nuageux sur l’extrême sud avec quelques ondées et orages isolés le matin.

– Rafales de vent localement assez fortes sur le Sud et les côtes Centre.

– Températures maximales en baisse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Jorf, agitée entre Jorf et Tantan, devenant localement agitée à forte l’après-midi entre Cap Sim et Aglou et peu agitée à agitée, devenant agitée l’après-midi au Sud.

