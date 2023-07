Le journaliste Hicham Masrar échappe à un terrible accident (VIDEO)

L’animateur, présentateur et journaliste, Hicham Masrar, a miraculeusement échappé à un grave accident de la circulation qui aurait pu,-à Dieu ne plaise-, lui coûter la vie.

Et c’est via son compte officiel du réseau social que le « miraculé » a tenu à partager avec ses fans et followers, image et son, les détails dramatiques de cet accident. Ainsi, Hicham Masrar a raconté avoir été percuté par une voiture roulant à tombeau ouvert, alors qu’il était à vélo, pratiquant son sport favori qu’est le cyclisme.

Cette voiture folle allait provoquer un grave accident aux conséquences tragiques, a ajouté le journaliste. De nombreux internautes ont interagi, sur Instagram, avec cette vidéo de Hicham Masrar, en sus de ses confrères du milieu journalistique.

L.A.