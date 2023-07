Irina Shayk passe ses vacances à Marrakech (PHOTOS)

Irina Shayk, célèbre mannequin russe et ancienne compagne du Portugais Cristiano Ronaldo, se trouve actuellement à Marrakech, ville ocre pour laquelle elle a opté afin d’y passer d’agréables vacances estivales.

La belle Russe a ainsi tenu à partager plusieurs photos avec ses fans et followers de son séjour dans le Royaume. Des clichés qui la montrent, tantôt faire une randonnée à dos de dromadaire et, tantôt, arborant un beau « selham » typiquement et exclusivement marocain. Le tout accompagné du commentaire concis: « Ville ocre! » et illustré par un joli cœur rouge.

Par ailleurs, la ville de Marrakech est devenue la destination préférée de nombreuses célébrités artistiques et de personnalités politiques, de femmes et hommes d’affaires de par le monde. Et récemment, le célèbre site international « Vacances-Détente » a choisi la ville ocre comme la destination favorite des touristes, en 2023, aussi bien en Afrique qu’au Proche-Orient, devançant ainsi de nombreuses anciennes et belles villes du vaste monde, et celle récoltant la plus la grande admiration de ses milliers de visiteurs.

Ce classement honorifique de Marrakech, rendant également un bel hommage au Maroc, est le résultat d’un important sondage effectué auprès de lecteurs et de professionnels du secteur touristique à l’international, ainsi que des avis, appréciations et évaluations de voyageurs de plusieurs continents.

Larbi Alaoui