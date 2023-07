L’artiste égyptien Mohamed Henedi adresse un message aux Marocains (PHOTO)

Le célèbre acteur et humoriste égyptien, Mohamed Henedi, a exprimé le souhait que la sortie de son dernier film ait lieu au Maroc

Et via une récente publication sur sa page officielle Facebook, l’artiste a écrit en dialecte du pays du Nil: « Ce post s’adresse aux Marocains seulement. Cela fait des années que je ne me suis pas rendu au Maroc, mais maintenant j’ai une idée à l’esprit. ‘Machae Allah’, le pays progresse et se développe chaque jour. Mais je ne pense qu’un artiste arabe ait déjà décidé la sortie de son film au Maroc et je voudrais réaliser cela. Je ne sais pas combien de personnes de ce cher Maroc sont parmi nous. Alors que chacun du Maroc se présente et prouve sa présence! ».

A noter que la sortie du nouveau film de Mohamed Henedi intitulé « Morï Primo » est prévue pour le mercredi 2 août prochain. L’acteur y interprète le rôle d’un Saïdi, du nom de Morï Primo, marchand de pastèques qui va être confronté à de nombreuses situations comiques.

Aux cotés de Mohamed Henedi, les autres artistes qui ont participé au film sont, entre autres, Ghada Adel, Alaa Morsi, Lotfi Labib, ainsi que Mostafa Abu Saree et Mohamed Mahmoud.

