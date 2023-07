Rabat Business School : conclusion de plusieurs partenariats stratégiques à travers le globe

Rabat Business School (UIR) vient d’annoncer la conclusion de cinq nouveaux partenariats avec des institutions prestigieuses situées sur quatre continents différents.

Ces collaborations renforcent davantage la position de l’établissement en tant qu’acteur majeur dans le domaine de l’éducation au management et élargissent son influence dans le monde.

Ces nouveaux partenariats académiques ont été établis avec les institutions suivantes :

The University of Sydney (Australie) : en établissant un partenariat avec cette université publique de recherche classée parmi les 20 premières universités au monde, RBS ouvre de nouvelles opportunités pour ses étudiants en matière de recherche, d’échanges académiques et de collaborations internationales.

Wits Business School (Johannesburg, Afrique du Sud) : cette business school de l’université de Witwatersrand a été classée meilleure université des pays d’Afrique subsaharienne selon le dernier classement Times Higher Education (THE).

Manchester Metropolitan University (Royaume-Uni) : ce partenariat stratégique avec une institution britannique de renom permettra aux étudiants de RBS d’obtenir un double diplôme avec cette université fascinante et moderne située au cœur de l’une des plus grandes villes étudiantes du Royaume-Uni.

Sprott School of Business de l’Université de Carleton (Ottawa, Ontario) : Cette institution canadienne partage avec RBS la volonté d’amélioration continue et l’assurance qualité de ses programmes, offrant aux étudiants RBS la possibilité d’élargir leurs perspectives mondiales et interculturelles.

Edinburgh Business School de l’Université Heriot-Watt (Écosse) : En collaborant avec cette business school, RBS offre à ses étudiants un accès privilégié à une éducation de qualité en gestion dans l’une des plus anciennes universités britanniques, accréditée par la Royal Charter.

Olivier Aptel, doyen de Rabat Business School, indique : « ces nouvelles collaborations viennent consolider le portefeuille déjà existant de 170 business schools partenaires de RBS dans 46 pays, sur les cinq continents. Ce réseau exceptionnel permet d’offrir une éducation d’excellence, reconnue mondialement et en phase avec les défis et besoins du monde des entreprises. Ces collaborations permettent aux étudiants de RBS de bénéficier d’une expérience internationale enrichissante, d’acquérir de nouvelles compétences multiculturelles et de se préparer à des carrières réussies dans un monde de plus en plus globalisé ».