Casablanca: le parc de la Ligue arabe change ses horaires

Le Conseil communal de la capitale économique du Royaume a décrété des changements concernant les horaires d’ouverture et de fermeture des portes du parc de la Ligue arabe, répondant ainsi aux attentes des citoyens.

Lesquelles attentes ont fait interagir le Conseil de la ville qui a décidé que le parc ouvrira ses portes à 7 heures du matin, dorénavant, au lieu de 8 heures 30. De même que l’heure de la fermeture n’est plus à 19 heures, mais beaucoup plus tard, à 21 heures.

Rappelons que ce beau parc de la Ligue arabe est situé à l’arrondissement de Sidi Belyout et qu’il a été rénové, sous la supervision du Conseil communal de Casablanca en collaboration avec la Société Casablanca Développement, sur une superficie de 30 hectares.

Il a été également procédé à la rénovation des espaces du parc, avec la création d’un parcours sportif, d’aires de jeux, en sus de cafés, de squares et de sanitaires, entre autres innovations au service des visiteurs. Ce jardin est l’un des sites historiques les plus importants et des plus emblématiques de la capitale économique, depuis les débuts du dernier siècle. Et ce poumon vert, l’une des destinations préférées, aussi bien des Casablancais que des visiteurs nationaux et étrangers, est également le parc le plus grand d’Afrique.

