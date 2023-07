Hatim Ben Ahmed: « les investisseurs reviennent » (VIDEO)

Certes, l’industrie du capital-investissement est en pleine croissance au Maroc, mais le visage de l’investissement est voué à un changement majeur. Une aubaine pour les sociétés de gestion qui aspirent à un avenir meilleur et prospère. Hatim Ben Ahmed, président de l’AMIC, était l’invité des Éco. Il répond à la question suivante: « les investissements reçus par les sociétés de gestion sont-ils en phase avec les TRI ? »

Personne n’aime parler de combien il gagne mais je vais relater les choses de manière transparente. Au niveau de l’AMIC, nous avons publié des chiffres sur les rendements réalisés, mais de manière anonyme. Ils s’élèvent à 11% de rendement sur les fonds. Cela signifie que les business investis sur plusieurs années ont augmenté de taille. Ce sont aussi des rendements qui sont totalement en ligne avec le capital-développement européen. Je crois qu’en France ils sont entre 8 et 9%.

Par ailleurs, le volet sur lequel le Maroc n’arrive pas à égaler les opérateurs européens et américains de capital-transmission, reste l’accès à la dette, car il faut signaler qu’ils y ont accès lors des deals à des taux très compétitifs. Je vais être un peu technique en faisant une simulation pour faciliter la compréhension. En effet, lorsqu’un capital-investisseur investi 100 dirhams par exemple dans une entreprise et que, sur ce total, il emprunte 70 DH, cela veut dire qu’il n’a réellement investi que 30 DH.

Une fois la dette remboursée, même si l’entreprise ne crée aucune valeur, le capital-investisseur récupère la totalité, soit un super TRI. Or, sur le continent africain, les sociétés de gestion n’ont pas encore accès à ce leverage, car les banques sont frileuses et appliquent des taux encore chers. Cela implique qu’en dépit d’un système bancaire performant, le Maroc ne dispose pas de financement de LBO (Leverage buy out). Toutefois, même si nous ne disposons des mêmes outils, le rendement des sociétés, nous restons compétitifs et les investisseurs reviennent. En effet, ce qui important pour eux, c’est de générer un rendement supérieur au marché et d’avoir de la liquidité en permanence.