L’animateur Mohamed Bousfiha, plus connu sous le nom de « Momo » se lance dans la musique en compagnie du rappeur Za3im. Le tube « Tla9hatasra7 » a été partagé jeudi soir sur Youtube et a fait plus de 20.000 vues en moins de 24 heures.

La chanteuse Douaa Lahyaoui a d’ailleurs fait une story sur son compte Instagram pour faire la promotion de cette chanson. On la voit répéter les paroles de ce tube pour ses 815.000 abonnés Instagram.