Disparition mystérieuse d’un Marocain à la Mecque

Un citoyen marocain a mystérieusement disparu aux lieux saints de l’islam où il comptait accomplir le pèlerinage du hajj de cette année, a appris Le Site info d’une source concordante.

Les autorités marocaines et saoudiennes ont été alertées sur cette disparition et, dans un entretien téléphonique à Le Site info, une parente de ce citoyen a révélé que celui-ci, âgé de 68 ans, n’a plus donné de ses nouvelles deux jours après son arrivée à la Mecque.

Notre interlocutrice a aussi souligné que ce monsieur s’appelle Abdelghani Lamzaouak, qu’il est diabétique et qu’il s’est rendu en Arabie Saoudite en compagnie de son épouse.

Suite à cette disparition, aussi bien mystérieuse qu’inquiétante, la famille a lancé un SOS aux autorités saoudiennes et marocaines et les a appelées à mettre en œuvre les mesures adéquates, en étroite collaboration avec toutes les parties concernées, afin que le sort de du disparu soit rapidement élucidé.

L.A.