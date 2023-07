Enorme affluence sur la grande piscine de Rabat

Depuis sa réouverture, la grande piscine de Rabat connait une affluence importante de familles en quête de détente.

Sur la Toile, de nombreux internautes ont loué la propreté des lieux, appelant les responsables à ouvrir de nouvelles piscines dans d’autres quartiers afin de permettre à toutes les familles, surtout aux revenus limités, d’en profiter pendant la saison estivale.

Rappelons que la grande piscine de Rabat, située sur la côte atlantique, au niveau du quartier Yacoub El Mansour, a rouvert ses portes aux estivants, nationaux et étrangers, le vendredi 16 juin.

A ce propos, l’acteur associatif Abdelali Rami, via sa page officielle Facebook, a rappelé que le prix d’accès à la grande piscine de la capitale par personne est de 10 DH seulement. Une modique somme à la portée de la bourse de tout un chacun pour se baigner et se détendre pendant une journée.

Dans une précédente déclaration à Le Site info, Rami avait affirmé que la réouverture de la grande piscine est un acquis considérable pour les R’batis, et particulièrement pour les habitants du quartier Yacoub El Mansour qui ont tout près de chez eux un lieu de détente et de loisirs à portée des enfants et jeunes.

H.M.