Nouvelle ruée vers les plages après l’Aïd Al-Adha

Au deuxième jour de la célébration de l’Aïd Al-Adha, les plages marocaines connaissent une grosse affluence de nombreuses familles, à la recherche de la fraîcheur marine, en ces temps de canicule qui sévissent presque aux quatre coins du Royaume.

Que ce soit à la ville de Martil, au nord du pays, où à Casablanca, à Aïn Diab, à Bouznika comme à Mohammédia, à l’instar d’autres villes côtières, les plages ne désemplissent pas, tant des dizaines de citoyens, avec leurs enfants, leurs proches, voisins et amis s’y rendent, profitant de ces jours chômés et fériés à l’occasion de l’Aïd, ainsi que de ce week-end des 1er et 2 juillet.

Voici, par ailleurs, les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 1er juillet 2023:

Min Max

– Oujda 20 34

– Bouarfa 26 38

– Al Hoceima 21 30

– Tétouan 20 28

– Sebta 21 25

– Mellilia 23 26

– Tanger 19 29

– Kénitra 18 29

– Rabat 19 28

– Casablanca 19 27

– El Jadida 20 26

– Settat 17 36

– Safi 19 27

– Khouribga 19 37

– Béni Mellal 22 41

– Marrakech 21 41

– Meknès 18 36

– Fès 20 38

– Ifrane 17 32

– Taounate 19 40

– Errachidia 27 42

– Ouarzazate 23 40

– Agadir 20 28

– Essaouira 19 27

– Laâyoune 21 32

– Smara 20 37

– Dakhla 21 25

– Aousserd 23 41

– Lagouira 21 26

– Midelt 21 35.

L.A.