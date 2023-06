Aïd Al-Adha: alerte sur les viandes « vertes » !

Afin d’éviter la répétition du scénario du phénomène des viandes « vertes », à cause de la canicule qui sévit au Maroc, à l’approche de l’Aïd Al-Adha, le président de la Fédération marocaine de défense du consommateur (FMDC) a appelé les citoyens à prendre les mesures nécessaires, en vue garantir et de préserver la qualité de la viande des têtes de bétail destinées au sacrifice de cette fête religieuse et familiale.

Et dans une déclaration à Le Site info, Bouazza El Kharrati a affirmé que parmi les mesures à prendre, la découpe de la carcasse de l’animal sacrifié six heures après est primordiale, dans le but de la bonne conservation de la viande, sur le plan alimentaire et concernant les propriétés nutritives de celle-ci.

Notre interlocuteur a également insisté sur le respect des procédés de traitement de la conservation idoine de la viande, tout en soulignant qu’il ne faut pas nourrir l’ovin, le caprin ou le bovin la veille de l’Aïd Al-Adha. Il a aussi précisé qu’il est nécessaire que les citoyens aient recours à un boucher professionnel qui sache respecter les normes de la sûreté sanitaire et, aussi, de prévoir des sachets en plastique pour y conserver la viande.

De même que le président de la FMDC a conseillé de ne pas ouvrir les congélateurs plusieurs fois par jour car cela contribue à la baisse de la température, en précisant que c’est le type de congélateur qui détermine la durée de conservation de la viande.

Larbi Alaoui