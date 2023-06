SpoGomi : L’association Bahri encourage les marocains à la préservation des océans (VIDEO)

L’Association Bahri a organisé un concours national afin de sélectionner les membres de l’équipe nationale de collecte des déchets qui devrait participer à la Coupe du monde pour ce concours.

Saad Abid, président-fondateur de l’association Bahri, explique que le but de ce concours est de donner une opportunité à ceux qui souhaitent participer au prochain évènement qui se tiendra au Japon.

Abid a expliqué que l’objectif réside dans la sensibilisation à l’importance de préserver l’environnement et l’implication collective de tous dans la collecte des déchets.

Spogomi est une abréviation de « Sport » et « Gomihiroi » qui signifie ramasser les ordures. Un sport où 30 équipes composées de 3 personnes sont en compétition les unes avec les autres afin de récolter le maximum de points en fonction du type et poids du déchet amassé, en un temps déterminé et sur une surface définie.

Le tournoi de qualification qui doit se dérouler dans 21 pays du monde dont le Japon désignera l’équipe gagnante qui représentera le Maroc lors de la finale « SpoGomi World Cup 2023 » qui se tiendra à Tokyo en novembre 2023.

L’objectif de SpoGomi à travers Nippon Foundation est de réduire le volume de déchets qui circule dans nos océans et créer une opportunité pour toutes les nationalités et générations de se concentrer sur les déchets marins qui constituent aujourd’hui une problématique importante dans le Monde.