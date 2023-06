Marrakech: la construction d’un lycée suspendue à cause du réseau d’égouts (VIDEO)

Deux ans après le lancement des travaux de sa construction, le lycée Toubkal à Marrakech n’a pas encore vu le jour et les travaux sont loin d’y être achevés.

Ceci, selon le président du bureau régional de l’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH), le lieu choisi pour la construction de l’établissement scolaire est situé au dessus de canalisations d’assainissement du réseau d’égouts de la ville. Et dans une déclaration à Le Site info, Omar Arbib s’est dit grandement surpris que l’ancien ministre de l’Education nationale et les responsables locaux et régionaux, présents au moment de l’inauguration du projet, n’aient pas été mis au courant de cette inadmissible anomalie.

Aussi notre interlocuteur a-t-il appelé les parties prenantes concernées à diligenter une enquête urgente, « sachant que cette affaire constitue un véritable scandale qui a englouti des milliards de deniers publics ».

Larbi Alaoui