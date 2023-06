Le CRRA Tadla organise une journée portes ouvertes mettant en avant l’innovation durable

Dans le cadre de ses activités de transfert de technologies et de diffusion de ses acquis de recherche, le CRRA Tadla organise, en collaboration avec ses partenaires régionaux, principalement la Direction Régionale de l’Agriculture de Béni Mellal Khénifra et la Direction Régionale du Conseil Agricole (DRCA) et la Wilaya de Béni Mellal Khénifra, une journée portes ouvertes sous le thème « L’innovation agronomique au service d’une agriculture durable », et ce le 21 juin 2023 au qualipôle de Béni Mellal.

Cette journée, qui rassemble les partenaires institutionnels nationaux, les agriculteurs, les acteurs clés du domaine du développement et les médias, vise à informer les visiteurs sur les avancées technologiques réalisées en matière de recherche agronomique dans la région Béni Mellal-Khenifra.

Les objectifs spécifiques de cette journée portes ouvertes sont les suivants :