Bac 2023: scènes de joie dans un lycée à Salé (VIDEO)

Le lycée qualifiant Salah Eddine El Ayoubi, à Salé, sur la rive droite du séculaire Bouregreg, a été le théâtre d’expressions de sentiments divergents entre grand bonheur et liesse des uns et immenses déception et tristesse des autres. Et ce, parmi les rangs des élèves ayant passé les épreuves de la session ordinaire de l’examen du baccalauréat, après l’annonce des résultats.

Ainsi, les candidates et candidats qui ont réussi à l’examen et sont désormais bacheliers ont exprimé leur fierté d’être parvenus à obtenir le bac et ont tenu à présenter leurs vifs remerciements, aussi bien aux membres de leurs familles qu’aux cadres pédagogiques qui ont veillé à l’excellence de leurs études, durant toute l’année scolaire.

Et dans diverses déclarations à Le Site info, de nombreux nouveaux bacheliers ont dit que, pour l’heure, ils ne pensent pas encore au cursus pour lequel ils vont opter lors de la prochaine rentrée universitaire. Pour eux, le moment est à la joie et l’occasion propice de célébrer leur succès amplement mérité. Et non pas celui de réfléchir à leur parcours estudiantin futur, ont-ils affirmé!

L.A.