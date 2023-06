Bac 2023: taux de réussite, rattrapage… Les chiffres à retenir

Par LeSiteinfo avec MAP

Au total, 245.109 candidats scolarisés de l’enseignement public et privé ont passé avec succès la session normale de l’examen national normalisé du baccalauréat 2023, enregistrant un taux de réussite de 59,74%, soit au même niveau des taux enregistrés avant la session de 2019, indique lundi le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports.

Dans un communiqué, le ministère fait savoir que, sur les 245.109 candidats ayant passé avec succès les examens de la session normale, 142.051 sont des filles.

Le nombre global des candidats qui ont obtenu le baccalauréat a augmenté de 14.000, soit 6% par rapport à la même session de 2022, alors que le nombre des candidats ayant passé l’examen a augmenté de 18% cette année en comparaison avec la session de l’année dernière, explique la même source.

Le taux de réussite de cette session est de 59,74%, soit au même niveau des taux enregistrés avant la session de 2019, alors que le taux de réussite a atteint 63,83% chez les filles et 54,89% pour les garçons.

Le nombre des candidats ayant obtenu une mention, parmi les scolarisés et les libres, a atteint 127.338, soit un taux de 48%, poursuit le communiqué, ajoutant que le taux de réussite pour les filières internationales du baccalauréat marocain a atteint 64,94%, contre 45,48% pour les filières du baccalauréat professionnel.

Au total, 410.276 candidats scolarisés ont passé les examens de cette session, avec un taux de présence de 96,31%, contre 348.931 candidats qui se sont présentés pour la session de l’année dernière, soit un pourcentage de 97,01%.

Le nombre des candidats libres ayant passé cet examen s’élève à 80.615, soit un taux de présence de 61,25%. Le nombre des candidats libres ayant réussi l’examen est de 21.289, avec un taux de réussite de 26,41%.

Un total de 838 candidats en situation de handicap ont réussi cet examen, soit un taux de réussite de 73%, sachant que ces candidats ont bénéficié des épreuves et/ou des conditions adaptées durant toutes les phases de ces épreuves. Selon le ministère, cette session se caractérise par l’adoption du modèle phygital du diplôme du baccalauréat et des relevés de notes, permettant ainsi de renforcer leur protection et de réduire les délais de délivrance des diplômes et des relevés des notes aux bacheliers.

Par ailleurs, 189.234 candidats, dont 145.479 scolarisés et 43.755 libres passeront la session de rattrapage, qui aura lieu les 05, 06, 07 et 08 juillet, alors que les résultats de cette session seront affichés le 13 du même mois.

S.L