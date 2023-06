DGSN: ce qui s’est passé vendredi soir à Al Hoceima

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments du service régional de la police judiciaire à Al Hoceima ont interpellé, vendredi soir sur la base de renseignements précis fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du Territoire (DGST), quatre individus soupçonnés de liens avec un réseau criminel s’activant dans l’organisation de la migration illégale et la traite d’êtres humains, apprend-on de source sécuritaire.

Cette opération sécuritaire menée à Al Hoceima a permis l’interpellation des mis en cause, âgés entre 30 et 47 ans, en flagrant délit de préparation d’une opération d’immigration illégale par voie maritime au profit de 4 candidats à la migration.

Les perquisitions effectuées ont abouti à la saisie d’une embarcation de pêche et d’un moteur hors-bord qui auraient été utilisés dans cette activité criminelle.

L’opération de pointage de l’un des suspects à la base de données de la Sûreté nationale a révélé qu’il fait l’objet d’un avis de recherche au niveau national pour son implication présumée dans une affaire similaire.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue, alors que les candidats à l’immigration clandestine ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, ainsi que ses éventuelles ramifications sur les plans national et international, conclut-on de même source.

S.L.